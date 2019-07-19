Армия Ирана опровергла сообщения о сбитом США беспилотнике

Представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи опроверг заявления президента США Дональда Трампа о сбитом иранском беспилотнике в районе Персидского залива.

«Несмотря на пустые утверждения Трампа, все беспилотники, принадлежащие Ирану и выполнявшие задачи по рекогносцировке и осуществлению контроля в Персидском заливе и Ормузском проливе, вернулись в целостности на свои базы», – сказал Шекарчи, чьи слова приводит агентство Tasnim.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф также заявил, что у Ирана нет информации о потере беспилотника в четверг.

Между тем замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя сообщение о сбитом иранском беспилотнике, заявил, что Москва вновь убеждается, что ситуация в Персидском заливе не просто взрывоопасна, она чревата вспышкой конфликта.

По его словам, «концентрация сил и средств в регионе Персидского залива, принадлежащих разным странам в военной области, настолько высокая, что возможны любые инциденты». При этом дипломат призвал не допускать эскалационного развития событий, передает РИА «Новости».

«Мы вновь убеждаемся, что ситуация не просто взрывоопасна, она чревата вспышкой конфликта. Сожалеем, что американская сторона вопреки всем призывам, которые адресуют ей не только мы, но и многие другие члены международного сообщества, продолжает упорно линию на нагнетание напряженности, оказание максимального давления на Тегеран. Эта линия ошибочна, чревата дальнейшими осложнениями и дальнейшими потрясениями», – подчеркнул он.

Напомним, американский президент Дональд Трамп и военное ведомство США сообщили об уничтожении иранского дрона кораблем ВМС США.

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