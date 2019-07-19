Жительница Украины пожаловалась на трудности работы в Польше

Преподаватель с Украины назвала условия работы соотечественников в Польше крайне тяжелыми, поскольку отношение к украинцам со стороны местных жителей является бесцеремонным.

Женщина работает официанткой и барменом в польской гостинице на побережье Балтийского моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на Polityka.

По ее словам, за пять месяцев в Польше она зарабатывает столько же, сколько за год на родине. При этом она однозначно намерена вернуться на родину, поскольку не хочет быть человеком второго сорта.

Украинка отметила, что работает 12-16 часов в день. Ставка официантки-бармена в первый месяц работы составляет 2 тыс. злотых (около 33,1 тыс. рублей).

Оксана рассказала, что поляки-мужчины часто пытаются познакомиться, намекая на сексуальную связь, женщины же вообще не обращают на обслуживающий персонал внимания. При этом людьми второго сорта украинцев считают даже коллеги из польского персонала.

Работодатели-поляки, ожидая от мигрантов из соседней страны побега в любой момент, пытаются выжать из них все соки, отметила женщина.

Ранее агрессию польского работодателя против украинских гастарбайтеров сняли на видео.

До этого в Варшаве неизвестные подожгли съемную квартиру украинских рабочих и разрисовали их подъезд оскорбительными надписями.