Анонсирована встреча Путина с исполнительным директором Shell

Президент Владимир Путин встретится в Петербурге с главным исполнительным директором крупнейшей в мире нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Беном ван Берденом, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Ушаков сообщил, что такая встреча «планируется», передает ТАСС.

Royal Dutch Shell – это британско-нидерландская нефтегазовая компания, которая по состоянию на 2018 год являлась крупнейшей нефтегазовой компанией в мире, а согласно рейтингу журнала Forbes – 11-й крупнейшей публичной мировой компанией, в том числе третьей –по выручке, 15-й – по рыночной капитализации и 21-й – по чистой прибыли.

Компания ведет геологическую разведку и добычу нефти и газа более чем в 80 странах мира.

В России она участвует в разработке Сахалинского шельфа (проект «Сахалин-2» с долей 27,5%), а также месторождений Салымской группы в Ханты-Мансийском автономном округе (50-процентная доля).

Также Royal Dutch Shell принадлежат лицензии на разведку и добычу на участках Северный Воркутинский-1, Северный Воркутинский-2 и Сыряга в Республике Коми.

Кроме того, в июне 2017 года Газпром и Shell подписали соглашение по ключевым условиям работы по проекту «Балтийский СПГ», однако в апреле 2019 года компания отказалась от этого сотрудничества.

Концерн активно занимается в России маркетингом смазочных материалов, всего на его долю приходится около 20% импорта моторных и индустриальных масел в стране.

В октябре 2012 года в Торжке (Тверская область) состоялось открытие завода смазочных материалов Shell, строительство велось с 2009 года.