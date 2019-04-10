Shell отказалась участвовать в проекте «Балтийский СПГ»

Британо-нидерландская компания Royal Dutch Shell не станет работать над совместным с Газпромом проектом «Балтийский СПГ».

По словам главы российского подразделения концерна, такое решение было принято после того, как Газпром принял концепцию развития проекта, передает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

При этом отмечается, что данное решение не окажет влияния на другие совместные проекты с Газпромом.

В марте Газпром изменил проект «Балтийский СПГ». Партнером газового концерна в объединенном проекте станет АО «Русгаздобыча».

Напомним, в июне 2017 года Газпром и Shell подписали соглашение по ключевым условиям работы по проекту «Балтийский СПГ». Документ определяет принципы функционирования совместного предприятия, работа которого направлена на проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию завода по производству СПГ в Ленинградской области. Предусматривалось строительство завода мощностью 10 миллионов тонн в год.