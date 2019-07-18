МИД отреагировал на резолюцию ПАСЕ по России

Полномочия российской делегации в ПАСЕ были возвращены без каких-либо условий и исключений, и те положения, которые содержатся в резолюции комитета организации, не являются условиями – Москва рассматривает это как пожелания, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

Келин указал, что российская делегация «вернулась в ПАСЕ в результате большой работы, которая была проведена в течение нескольких лет», передает РИА «Новости».

«Совершенно точно более, чем три года, во всяком случае, по линии МИД, а также связей наших парламентариев, имеющихся у них с другими делегациями. Это дело было очень непростым, мы работали со всеми председательствами, начиная с датского, хорватского и так далее. Полномочия были возвращены российской делегации без всяких условий и исключений», – сказал он.

Представитель МИД отметил, что это касается как первичных, так и вторичных полномочий.

«Те положения, которые содержатся в сопутствующей декларации, это взаимодействие с голландцами по MH17 и так далее, положений перечислено немало, это никакие не условия, это пожелания», – подчеркнул Келин.

Он добавил, что ПАСЕ – «это место дискуссий, не более того».

«Я уже не говорю о том, что резолюции ООН принимаются не для того, чтобы они полностью могли быть выполнены, а это пожелания и требования, если поднимаются на более высокий уровень. То же самое в ПАСЕ, поэтому мы их так и рассматриваем», – заявил дипломат.

ПАСЕ в одном из проектов резолюции комитета по мониторингу к докладу по полномочиям новой делегации РФ предложила вернуть их, но на определенных условиях.

Также МИД взаимодействует с Минфином по поводу возвращения из казначейства денег, предназначенных для выплаты взноса в ПАСЕ за период 2017-2018 годы, в данный момент готовятся соответствующие документы, но это процесс небыстрый.

При этом к сумме долга России добавятся пени – это неотъемлемая часть непогашенной задолженности.

Напомним, в конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. Позже Россия заплатила взнос в СЕ в размере 33 млн евро за 2019 год.