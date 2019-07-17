Зеленский озвучил необходимые для встречи лидеров «нормандского формата» условия

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча глав государств «нормандских» стран (Украина, Россия, Германия и Франция) может пройти после встречи представителей четырех стран.

«Есть «нормандский» формат, который не работал два года. 12 июля была первая встреча представителей. Договорились, что будет еще одна встреча более существенной, и через одну встречу попытаются встретиться четыре лидера», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».

Ранее в офисе Зеленского заявили, что не исключают расширения и переформатирования «нормандского формата».