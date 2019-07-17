Пригожин поддержал инициативу минкульта Чечни утверждать номера артистов

Если власти Чечни хотят путем надзора за всеми исполнителями сохранить свой язык и традиции, их можно только поддержать, заявил газете ВЗГЛЯД музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее министерство культуры Чечни запретило артистам выступать, пока тексты и музыку их песен, а также сценический образ не одобрит специальная комиссия. Это касается в том числе публикации композиций и клипов в интернете. Решение в министерстве объяснили желанием сохранить культуру народа.

«Если запрет на «вольное творчество» вводится с целью сохранения языка и чтобы избежать «матерных» историй, то я считаю, что это нормально. Уважать свой язык и свои традиции – это нормально, но человек добровольно не готов это делать. Его нужно заставить, по-другому никак. Если Рамзан Ахматович хочет таким образом защитить свой язык, то кто хочет – тот поддержит, а кто не хочет – уедет жить в другое место», – заявил Пригожин.

По мнению продюсера, проблема видна на примере русского языка, который сейчас наполнен англицизмами и сленгом. «Все молодые разговаривают на блатном жаргоне. Через двадцать лет все будут говорить как Эллочка-людоедка. В этом смысле Рамзан Ахматович (Кадыров) как руководитель республики имеет полное право принять подобного рода закон», – считает Пригожин.

В 2017 году в Грозном пропал известный в регионе певец Зелимхан Бакаев, приехавший на свадьбу к сестре. В сентябре того же года он якобы записал видеообращение из Германии, в котором говорил, что с ним все в порядке. Однако журналисты заподозрили, что съемки были постановочными. С тех пор известий от Бакаева не было.