Минкультуры Чечни запретило артистам выступать без согласования даже в интернете

Министерство культуры Чечни запретило артистам выступать без одобрения специальной комиссии даже в интернете, сообщил телеканал «Грозный».

На кадрах можно увидеть, как министр культуры Хож-Бауди Дааев проводит разъяснения с исполнителями и комментирует профили некоторых артистов в Сети. По его словам, сейчас министерство начало выявлять «псевдоартистов», собирающих зрителей в социальных сетях и не имеющих утверждения своего репертуара местными властями, пишет «Интерфакс».

По мнению Дааева, такие артисты бросают тень на имидж всего чеченского народа. Он подчеркнул, что артисты Чечни должны быть строго одеты, а их исполнение должно быть скромным, в то время как манеры любителей из соцсетей противоречат нормам республики.

Также в материале говорится, что записи исполнителей, собирающие тысячи просмотров в социальных сетях, «способствуют потере уникального творческого стиля вайнахов и нравственности».

Для согласования выступлений артистов из Чечни как на сцене, так и в интернете специальная комиссия должна проверить и утвердить музыку, слова песен и прочие характеристики номеров. Это, по словам министра культуры, позволяет сохранить в творчестве чеченских исполнителей традиционный образ и скромность.

Напомним, после несогласия главы Чечни Рамзана Кадырова с высказываниями художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина о запрете цензуры глава Минкультуры России Владимир Мединский назвал российские театры самыми свободными со времен Древней Греции.