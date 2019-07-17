Лавров ответил на заявление Помпео об ответственности России за беженцев в Сирии

Глава МИД Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео, заявившего об ответственности России за беженцев в Сирии, посоветовал Вашингтону не заниматься выдумыванием фактов.

«Я, кстати, посоветовал бы нашим коллегам в Вашингтоне больше заниматься не изобретением каких-то несуществующих фактов наподобие того, что беженцы продолжают уходить из Сирии, хотя в жизни все происходит совсем наоборот, а лучше бы им сконцентрироваться на тех проблемах, которые их присутствие создает», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».

Так министр ответил, на слова госсекретаря США Майка Помпео, который ранее заявил об усугублении проблемы беженцев в САР из-за взаимодействия России и Ирана в Сирии.

Лавров также прокомментировал стремление США вывести запрещенную в России группировку «Джебхат ан-Нусра» из списка террористических структур, напомнив, что администрация Барака Обамы старалась не трогать эту группировку.

«Мы сейчас то же самое наблюдаем в отношении Идлиба. У нас есть основания полагать, что эта политика отражает желание Соединенных Штатов сохранить «Джебхат ан-Нусру», перевести ее из террористической структуры де-факто в процесс политического урегулирования, сделать ее одним из участников этого процесса, что, на мой взгляд, является миной замедленного действия», – сказал Лавров на пресс-конференции в среду.

Напомним, конгресс сирийского нацдиалога, прошедший в Сочи в 2018 году, принял решение о создании конституционного комитета, который будет работать над подготовкой реформы для урегулирования вооруженного конфликта в Сирии.

В апреле 2019 года сообщалось, что формирование комитета вышло на финальную стадию.

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