США не пригласили Россию на брифинг по безопасности судоходства в Персидском заливе

Американская администрация не направляла аккредитованным в Вашингтоне российским дипломатам приглашение на брифинг по вопросам безопасности судоходства в зоне Персидского залива, сообщили источники в Вашингтоне.

По словам одного из источников в Вашингтоне, «российских дипломатов не приглашали», приводит ТАСС.

О планах организации брифинга для работающих в Вашингтоне иностранных дипломатов ранее объявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. В Госдепе США подтвердили, что брифинг будет посвящен американским инициативам, выработанным в свете резкого обострения напряженности в отношениях Вашингтона и Тегерана.

«Американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук на совместном с Министерством обороны США брифинге изложит инициативу, касающуюся обеспечения безопасности на море применительно к Персидскому заливу, Ормузскому проливу и Оманскому заливу», – заявила представитель внешнеполитического ведомства США.

Напомним, 12 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры, в нападении на которые США обвинили Иран.

После этого США решили создать антииранскую коалицию в Персидском заливе. В июле Вашингтон расширил зону ответственности антииранской коалиции до берегов Йемена.

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