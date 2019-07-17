В Совфеде оценили значение нового главы ЕК для отношений России с Западом

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил возможное влияние председательства Урсулы фон дер Ляйен в Еврокомиссии (ЕК) на отношения России со странами Запада.

«При всей важности персоны председателя Еврокомиссии, он все же не является решающим элементом, который бы определял политику ЕС в целом. Система обладает большой бюрократической инерцией, к тому же вынуждена учитывать межстрановой консенсус, а также позицию Европарламента. Поэтому предсказывать какие-то резкие колебания курса я бы не стал: абсолютно системный политик у руля, с функцией обеспечения преемственности курса, без каких-то принципиально новых взглядов на многие темы во внутренней и – что нам важнее – внешней политике», – написал Косачев на своей странице в Facebook.

«Это значит для нас, скорее всего – «на западном фронте без перемен»: российский (точнее пока скорее антироссийский) вектор сохранится без серьезных перемен, но, с учетом усиления в Европарламенте позиций сил, настроенных на диалог с Россией, а также давления бизнеса (германского, в первую очередь), полагаю, что диалог будет потихоньку налаживаться», – добавил сенатор.

При этом Косачев отметил, что для Евросоюза фон дер Ляйен – «не самый худший вариант».

«Жесткий и авторитетный политик, за спиной которой стоит [Ангела] Меркель со всем ее политическим весом, она пользуется популярностью и доверием и во Франции, а потому новое назначение гарантирует усиление роли германо-французского тандема в Евросоюзе», – считает сенатор.

Косачев также заметил, что итоги голосования депутатов Европарламента (по кандидатуре нового главы Еврокомиссии) отразило «глубокие противоречия внутри ЕС, которые проявились еще на выборах в Европарламент». Европейский парламент с минимальным перевесом – в девять голосов – утвердил Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

Во вторник Европарламент поддержал кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы ЕК. Новым министром обороны Германии станет председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на этом посту канцлера ФРГ Ангелу Меркель.