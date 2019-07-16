Стала известна зарплата Зеленского за два месяца президентства

Президент Украины Владимир Зеленский на посту главы государства в мае текущего года заработал 489 долларов, а в июне – 1075 долларов.

По данным госуправления делами, с дохода политика уплачены налоги и сборы, передает УНН.

«Заработная плата президенту Украины Владимиру Зеленскому в мае 2019 с момента вступления на пост начислена в размере должностного оклада – 12 727,27 гривны (489 долларов), в июне 2019-го – 28 000,00 гривен (1075 долларов). Другие составляющие заработной платы (надбавки, премии и т. д.) президенту Украины не установлены», – сообщили в госуправлении.

Ранее Зеленский заявил о необходимости разработать стратегический план, чтобы завоевать для Украины право на проведение Олимпийских игр.

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