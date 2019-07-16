РФС признала ошибочным засчитанный гол «Спартака» в ворота ФК «Сочи»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что арбитр Владимир Москалев отстранен от обслуживания матчей чемпионата России по футболу после ошибок в игре первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» (Москва) – «Сочи».

«Спартак» в первом туре чемпионата РПЛ обыграл «Сочи» со счетом 1:0, забив в компенсированное время.

«Матч получился резонансным, и это очень неудачная игра Володи Москалева. У нас вопросов к нему по карточкам больше, чем по трем моментам. Мы не желаем видеть такие забитые мячи. Этот гол не стоило засчитывать, потому что было нарушение правил. Что касается момента на 21-й минуте, то для нас это 11-метровый удар, там был фол однозначно. Но нас больше по этой игре напрягли моменты трактовки и отсутствие карточек в тех моментах», – передает РИА «Новости» слова Егорова.



Егоров признал ошибку судьи, заявив, что в спорте бывают моменты, когда случаются неудачи.

«Эта игра для Володи сложилась вот так. Мы с ним разговаривали, дадим ему время, он на сборах выглядел хорошо и рассчитывали, что он хорошо войдет в сезон. Мы дадим ему время прийти в себя, успокоиться, отдохнуть. Он будет отстранен от игр на какое-то время, но есть еще психологические моменты. Сроки не буду называть, потому что всё индивидуально – кому-то хватит недели отдохнуть, а кому-то и месяца будет мало», – добавил он.

Тем временем глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что рассчитывает на то, что система видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России будет применяться уже со второго тура.

«РФС отвечал за использование VAR в Кубке России и в стыковых матчах за право играть в высшей лиге, все прошло успешно. Велась работа и по запуску VAR в премьер-лиге. В данном случае участников процесса, которые должны были договориться между собой, было больше, к сожалению, поэтому в сроки, которые лига поставила перед собой, не удалось уложиться. Но мы рассчитываем, что начиная со второго тура официальное использование VAR будет иметь место», – передает ТАСС слова Дюкова.

Напомним, в апреле в российском футболе впервые использовали систему видеопомощи VAR.

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