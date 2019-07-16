Песков прокомментировал сообщения о готовящейся дезинформации об окружении Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о готовящейся кампании спецслужб США и Великобритании по дезинформации, в том числе в отношении лиц, имеющих отношение к российскому лидеру Владимиру Путину.

«Детальной информацией я не располагаю, он, наверное, поэтому и источник, что остался неназванным. Но исключать продолжение кампании по дезинформации, в том числе в отношении лиц, имеющих отношение к президенту, мы не можем», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал слова анонимного источника о том, что спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении Путина, а также о руководстве Минобороны, которую затем используют для обоснования новых антироссийских санкций.

На прошлой неделе сообщалось, что американские и британские спецслужбы готовят дезинформацию об окружении президента Владимира Путина. По данным источника, в рамках антироссийской кампании, необходимой для обоснования новых санкций против России, также будут опубликованы фальшивые сведения о руководстве Министерства обороны.