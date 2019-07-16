Победитель «Лидеров России» возглавил «Корпорацию развития Оренбургской области»

Победитель конкурса «Лидеры России» Игнат Петухов из Екатеринбурга стал гендиректором «Корпорации развития Оренбургской области».

На новой должности Петухов будет заниматься привлечением инвестиций, а также реализацией крупных инфраструктурных проектов, направленных на развитие экономики региона, сообщается на портале проекта «Россия – страна возможностей».

Игнату Петухову 25 лет. В 2016 году он окончил РАНХиГС по направлению «Экономика», а в 2019 году там же получил образование по направлению «Государственное и муниципальное управление». До назначения в Корпорацию развития Оренбургской области Петухов с 2018 года работал в АО «Особая экономическая зона «Алабуга», где занимался кадровыми, инвестиционными и инфраструктурными проектами. У него также есть опыт работы в Счетной палате Свердловской области.

Кроме того, у Петухова есть свой социальный проект: уже не первый год он помогает Елабужскому дому-интернату для престарелых.

Наставником Петухова в рамках конкурса «Лидеры России» был заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.

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