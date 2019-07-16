В России подорожал минимальный «грузинский набор»

Минимальный «грузинский набор» в российских ресторанах, в который входят бокал грузинского вина, порция хачапури и хинкали, за год подорожал на 6,5%, указывается в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Экспертами были изучены траты россиян в общепите, полученные данные сравнили с аналогичным периодом минувшего года, а также первых 10 дней июня и июля 2019 года, передает РИА «Новости».

«За год рост среднего чека «грузинского набора» в российских ресторанах составил 6,5%, а за месяц – с июня по июль 2019 года – 0,5%», – говорится в исследовании.

Бокал грузинского вина за год в среднем подорожал на 2%, до 440 рублей (при этом за месяц подешевел на 1%), порция хинкали за год стала дороже на 8% (на 1% за месяц) – средний чек за одну порцию составил 207 рублей.

Сильнее всего в составе «грузинского набора» подорожали хачапури – на 20%, до 137 рублей (средний чек в июле оказался на 6% выше, чем в июне).

Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация, которая поступает с более чем 700 тыс. кассовых аппаратов по всей стране в объеме порядка 35 млн чеков ежедневно.

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Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки, которые вылились во внутриполитический кризис.

После этого президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

Очередной конфликт произошел 7 июля, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою программу с ругани в адрес российского руководства.

В ответ на это был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако Путин выступил против данных мер.

15 июля в Госдуме заявили о готовности поэтапно снимать ограничения с Грузии.

Газета ВЗГЛЯД сообщала об остановке процесса ухудшения отношений между Россией и Грузией.

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