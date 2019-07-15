Соцсеть TikTok решила открыть представительство в России

Представители китайской социальной сети TikTok заявили о готовности создать полноценное представительство в России, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Компания готова выполнять российские законы, в том числе локализовать базы российских пользователей на серверных мощностях России, передает ТАСС.

«Состоялась встреча руководителей профильных управлений Роскомнадзора с представителями китайской социальной сети TikTok, – отмечено в сообщении.

Стороны обсудили вопрос локализации баз российских пользователей.

Китайская сторона «предоставила контактные данные для обработки запросов Роскомнадзора в режиме 24/7 и выразила готовность создать полноценное представительство в России».

Ранее в TikTok заявили о готовности соблюдать российские законы и сотрудничать с органами власти после заявления Роскомнадзора о проверке.

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомство в течение месяца проанализирует контент сервиса TikTok на предмет признаков детской порнографии и наличия другой запрещенной в России информации.

Напомним, в июне мобильное приложение знакомств Tinder выразило готовность предоставлять данные российским спецслужбам в случае необходимости.