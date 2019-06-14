Соцсеть TikTok согласилась сотрудничать с российскими властями

В пресс-службе соцсети TikTok заявили о готовности соблюдать российские законы и сотрудничать с органами власти после заявления Роскомнадзора о проверке.

В сообщении пресс-службы указывается, что «обеспечение безопасной и позитивной среды в приложении» является «главным приоритетом» соцсети, и потому в TikTok обязуются «соблюдать местные законы и правила, и сотрудничать с соответствующими органами власти и организациями», передает ТАСС.

В компании также пояснили, что пользователям предлагается ряд инструментов для обеспечения безопасности и настройки конфиденциальности.

Кроме того, можно задействовать комбинацию правил, технологий и стратегий модерации для устранения несоответствующего контента или учетных записей.

TikTok – это социальная платформа для создания и просмотра коротких видеороликов. Также TikTok является социальной сетью. Приложение создано в Китае и запущено в 2015 году.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомство в течение месяца проанализирует контент сервиса TikTok на предмет признаков детской порнографии и наличия другой запрещенной в России информации.

При этом в Роскомнадзоре отметили, что поводом для начала систематического наблюдения стали обращения граждан, отраслевых ассоциаций и сообщения СМИ.

Напомним, в июне мобильное приложение знакомств Tinder выразило готовность предоставлять данные российским спецслужбам в случае необходимости.

Тем временем в Госдуме предложили накладывать огромные штрафы за связанные с персональными данными нарушения.