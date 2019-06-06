Tinder согласился сотрудничать со спецслужбами России

Мобильное приложение знакомств Tinder готово предоставлять данные российским спецслужбам в случае необходимости, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Жаров сказал в интервью телеканалу НТВ, что у Tinder «запросили данные, они предоставили, и сказали, что будут искать способ, в случае возникновения преступлений, искать возможность предоставить ту информацию, которая нужна спецслужбам», передает ТАСС.

Напомним, Роскомнадзор внес владельца мобильного приложения для знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

Tinder был создан в 2012 году и до сих пор остается одним из самых популярных в мире мобильных приложений для знакомств.