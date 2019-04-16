В Индии суд потребовал от Google и Apple удалить приложение TikTok из-за порно

Верховный суд Индии в Мумбае постановил принудить компании Apple и Google к удалению приложения TikTok из своих магазинов за порнографию и неприличный контент.

TikTok – приложение, созданное для обмена видео китайским издательством Bytedance. Министерство электроники и информационных технологий Индии потребовал от Apple и Google удалить приложение из своих магазинов приложений по запросу Высокого суда в Мадрасе после того, как выяснилось, что в приложении распространяется порнография и другой незаконный контент, сообщает Tech Crunch.

Ранее в США приложение TikTok было оштрафовано на 5,7 млн долларов за нарушение политики защиты детей.

Решение индийского суда не повлияет на 120 млн пользователей в стране, которые уже загрузили приложение, или на тех, кто может загрузить его на Android за пределами официального магазина Google Android. Однако это сильный удар по TikTok, который будет препятствовать его росту, вредить его репутации и потенциально проложит путь к дальнейшим санкциям или штрафам против приложения в Индии и в других, отмечает портал.