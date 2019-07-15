Овощная корзина на Украине за год подорожала вдвое

Гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что овощная корзина на Украине в первом полугодии 2019 года подорожала на 52% и составила 86 гривен (3,33 доллара).

«По данным государственной службы статистики, за первое полугодие 2019 овощная корзина подорожала на 52%, с 56,6 гривен (2,19 доллара) до 86 гривен (3,33 доллара). Напомню, что в состав овощной корзины входят по килограмму свеклы, капусты, картофеля, моркови и лука. Если раньше я указывал, что лук был безусловным лидером роста стоимости как за пятилетку, так и за последний год, то с начала 2019 года в лидеры вырвался картофель. Картофель за первое полугодие подорожал в 2,2 раза», – написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

Он отметил также, что цены на овощи для борща за полгода выросли на 55%. Морковь подорожала на 85%, свекла – на 83%, картофель – 78%, лук – 15%, а капуста – 11%.

При этом минимальная зарплата на Украине выросла на 12%, а пенсия на 11%.

Напомним, в конце июня газета ВЗГЛЯД писала, что цены на овощи борщевого набора – морковь, капусту, лук, свеклу и картофель – выросли на Украине на 86% с начала года.

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