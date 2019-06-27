Борщевой набор на Украине подорожал на 86%

Цены на овощи борщевого набора – морковь, капусту, лук, свеклу и картофель – выросли на Украине на 86% с начала года, сообщил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«Овощная корзина с начала года подорожала на 86%, а за последний месяц – на 21%», – написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, капуста с начала года подорожала в 2,1 раза, свекла – в два раза, морковь – на 88%, картофель – на 76%, лук – на 70%.

Кроме того, Дорошенко отметил, что борщевой набор подорожал больше всего с начала года. Второе место занимают хлебобулочные изделия.

Ранее на Украине образовался дефицит сала из-за резкого роста цены на продукт, и теперь приходится импортировать его из-за границы.