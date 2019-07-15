Адвокат Вышинского прокомментировал заявление генпрокуратуры Украины

Взгляд
15 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:07  |  vz.ru
Разделы

Зачем Украина купила дорогую американскую нефть

В Одесском порту впервые в истории разгрузили танкер с американской нефтьюФото: Архип Верещагин/ТАСС
Украина впервые разгрузила в Одесском порту партию американской сланцевой нефти. Ранее Киев уже с большим апломбом начал закупать американский уголь вместо донбасского. Логично предположить, что следующим шагом будет доставка из-за океана сжиженного природного газа. Есть ли хоть какой-то экономический смысл во всех этих историях? Подробности...
Перейти а раздел…

Как «Всемирный конгресс украинцев» действует против России

ВКУ занят подрывной работой против России по всем направлениямФото: РИА "Новости"
Украина возмущена – в России запрещена организация под названием «Всемирный конгресс украинцев». Киев кричит об «ущемлении прав меньшинств», но реальная причина претензий к этой организации, разумеется, совсем иная. «Всемирный конгресс украинцев» – всего лишь прикрытие для антироссийской, а порой даже напрямую шпионской деятельности против нашей страны. Подробности...
Перейти а раздел…

Уникальный аппарат возвращает России научное лидерство в космосе

Так выглядел этот уникальный аппарат до установки на ракету-носительФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Запущенная в субботу российская рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» шла к своему запуску больше тридцати лет. По многим параметрам этот аппарат либо первый, либо вообще уникальный. В случае успешного выведения в заданную точку телескоп подарит исследователям такие возможности исследования Вселенной, о которых ученые еще недавно могли только мечтать. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем СССР извратил главный праздник Франции

Во Франции никогда не называли свой главный праздник Днем взятия Бастилии, а свою революцию ВеликойФото: Philippe Wojazer/Reuters
Ровно 230 лет назад пала Бастилия, открыв дорогу Великой французской революции – событию, изменившему ход истории для всей Европы. Как считают многие, не в лучшую сторону: массовые зверства, террор, голод, разрушительные войны – вот что последовало за взятием крепости. Но почему французы в этот день отмечают свой главный национальный праздник? Ответ на этот вопрос способен удивить многих в России.  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

«Героям слава!» по-итальянски звучит не так, как по-украински

Андрей Манчук, политолог
От любви до ненависти один шаг – и те же самые люди, которые выходили пять лет назад на майдан со звездными флагами Евросоюза, уже завтра могут топтать их ногами. Реакция на приговор атошнику в который раз подчеркивает, что Украина так и не стала Европой. Подробности...

Нет у революции конца

Николай Проценко, экономический обозреватель
14 июля, 230 лет назад, французские революционеры штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию, что стало началом Великой французской революции. Нынешняя турбулентность на планете – это ее продолжение. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Золото с куполов уже снято

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Когда читаешь чужие дневники, всегда охватывает чувство безнадежности. Вот была она, жизнь, вот оставила свой след, вот подробно записана, а вот улетела. Не лучше ли после себя ничего не оставить? Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
    Перейти а раздел…

    Честный Взгляд: Кого будет люстрировать Зеленский

    Что сделал бы с грузинами Гитлер

    Китайская угроза для России – это миф

      Перейти а раздел…

      Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно

      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
      Подробности...

      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
      Подробности...

      Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме

      Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседание
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

          Перейти а раздел…
          Вы поддерживаете предложение вернуть курилки в аэропорты?
          • Да (я курящий)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курящий)

          • Нет (я некурящий)

          Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?
          • Да, ухудшилось

          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

          Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:«Уральские авиалинии» оштрафовали за провоз в Россию грузина без визы
            Канделаки дала совет участникам воскресной акции оппозиции в МосквеЕвропе предложили прекратить конфликт в Донбассе «одним звонком»Россияне поддержали ограничение использования гаджетов в школахСтала известна причина смерти молодого российского биатлониста
            В России могут создать черный список усыновителейНа Украине заявили о пяти паспортах Порошенко на разные именаMicrosoft собралась удалять аккаунтыСтало известно о переименовании Boeing 737 MAX
            Киевский журналист назвал цель участия украинцев в митингах оппозиции в МосквеУкрашенный символикой нацистов джип заметили на УкраинеНАСА объяснило, почему американцев еще нет на Луне или МарсеЛопырева оценила фигуру Собчак и назвала Бузову «бездарностью»

            Главная тема


            Уникальный аппарат возвращает России научное лидерство в космосе

            «Мы очень либеральная страна»


            Соловьев рассказал об участии украинцев в несогласованных митингах в Москве

            историческая драма


            Британские СМИ: Новый сериал о России выставил жителей Запада полными идиотами

            «правовой пласт»


            МИД посоветовал Украине обновить знания о европейской цивилизации

            Видео

            критика люстрации


            Запад боится потерять контроль над Украиной

            санкции против госдолга


            Америка готовит рублю серьезное испытание

            переброска по воздуху


            Для доставки С-400 в Турцию потребовалась особая срочность

            претензии к качеству


            Грузия обманывает россиян с вином

            викторина


            Как ругаться матом по-украински?

            Дотянуться до дна


            Константин Кондрашин: Как избавиться от Габунии

            Прозрение либералов


            Алексей Алешковский: Поздно пить боржоми, когда нос проваливается

            Пешечные атаки


            Геворг Мирзаян: Америка начала танкерную войну с Ираном

            на ваш взгляд


            Вы поддерживаете предложение вернуть курилки в аэропорты?

            Адвокат Вышинского прокомментировал заявление генпрокуратуры Украины

            15 июля 2019, 11:55

            Текст: Анастасия Воробьева

            Версия для печати

            Адвокат главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского отметил, что заявление генпрокуратуры Украины свидетельствует об отсутствии необходимости оставлять Вышинского под стражей.

            «Во всех цивилизованных странах после такого подают в отставку», – заявил адвокат Андрей Доманский РИА «Новости».

            Он отметил, что «нет ни одного доказательства, что есть риски, связанные с тем, чтобы ему (Вышинскому) изменили меру пресечения «содержание под стражей».

            «Такими своими заявлениями сотрудники прокуратуры подтверждают, что нет таких рисков», – уточнил Доманский.

            Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган не исключила, что Кирилл Вышинский может выйти на свободу уже 15 июля.

            Напомним, Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............