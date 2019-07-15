Адвокат Вышинского прокомментировал заявление генпрокуратуры Украины

Адвокат главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского отметил, что заявление генпрокуратуры Украины свидетельствует об отсутствии необходимости оставлять Вышинского под стражей.

«Во всех цивилизованных странах после такого подают в отставку», – заявил адвокат Андрей Доманский РИА «Новости».

Он отметил, что «нет ни одного доказательства, что есть риски, связанные с тем, чтобы ему (Вышинскому) изменили меру пресечения «содержание под стражей».

«Такими своими заявлениями сотрудники прокуратуры подтверждают, что нет таких рисков», – уточнил Доманский.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган не исключила, что Кирилл Вышинский может выйти на свободу уже 15 июля.

Напомним, Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.