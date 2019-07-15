В России могут создать черный список усыновителей

Депутаты Госдумы на одном из ближайших пленарных заседаний рассмотрят законопроект о создании федерального реестра недобросовестных опекунов.

В конце мая Госдума приняла в первом чтении внесенный правительством проект закона, который предлагает составить федеральный перечень россиян, не имеющих права усыновлять или брать под опеку детей. Черный список опекунов наладит взаимодействие между компетентными органами, участвующими в судьбе приемных детей. Документ разработан во исполнение поручения президента от 7 мая 2017 года, пишет «Парламентская газета».

Семейный кодекс устанавливает прямой запрет на усыновление ребенка гражданами, лишенными родительских прав. Между тем выписка из решения суда о лишении или ограничении, а также восстановлении в родительских правах и отмене усыновления направляется судом только в ЗАГС и поэтому между компетентными органами нет механизма обмена сведениями о лицах, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями. В случае принятия законопроекта суд обяжут направлять такие выписки также в органы опеки и попечительства. Это позволит вести учет и вписывать всю необходимую информацию в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

«Такая база данных поможет предотвратить устройство сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, которые лишены этого права по закону», – пояснила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

В свою очередь замглавы Минпросвещения Татьяна Синюгина отметила, что реализация закона «создаст условия для защиты интересов детей, если взрослые скрывают такую информацию, и сделает более эффективным обмен информацией между государственными органами».

В настоящее время в России насчитывается 29,5 млн детей, из них почти 450 тысяч – сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей. Преимущественно это «социальные сироты», то есть их родители живы, но лишены или ограничены в родительских правах.