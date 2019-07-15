Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла

Вылетевший из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой самолет авиакомпании «Ямал» был вынужден вернуться из-за треснувшего в кабине пилотов стекла, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По данным онлайн-табло «Пулково», рейс выполнял самолет Bombardier CRJ-200.

«После вылета рейса, выполняемого по маршруту Санкт-Петербург – Новый Уренгой, на воздушном судне ... при наборе высоты произошло растрескивание стекла кабины пилотов. Командир экипажа принял решение возвратиться в аэропорт вылета, и после выработки топлива самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Пулково», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы авиакомпании.

Всего на борту самолета находились три члена экипажа и 39 пассажиров, рейс перенесен на вторник, 16 июля. Запланированный рейс из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург был отменен.

Напомним, в феврале 2016 года самолет A330 с треснувшим стеклом в кабине приземлился в Шереметьево.