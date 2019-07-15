На Украине заявили о пяти паспортах Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко имеет пять паспортов на разные имена, сообщают украинские СМИ.

Elise Journal со ссылкой на источники в молдавской прокуратуре пишет, что у Порошенко «несколько других имен» и паспорта пяти стран, причем речь идет о странах третьего мира.

Отмечается, что данные переданы украинским парвоохранителям.

В статье Порошенко называют «молдавским олигархом». Сообщается, что в Великобритании, где Порошенко может спрятаться под другим именем, у него есть «влиятельные покровители», которые «сделают все для того, чтобы не выдать настоящего носителя этого имени».

Напомним, новый президент Украины Владимир Зеленский захотел распространить действие закона о люстрации на чиновников и депутатов, которые были у власти при Порошенко.

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