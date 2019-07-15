Глава затопленного района в Иркутской области ушел в отставку

Руководитель Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов ушел в отставку, сообщил председатель местной думы Валерий Заречный.

Худоногов подал заявление об отставке. 14 депутатов думы поддержали такое решение, трое воздержались. Еще двух депутатов не было на голосовании, передает ТАСС.

Напомним, против Худоногова завели уголовное дело. По версии следствия, во время паводка коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия стихийного бедствия в его коттедже.