В Чернобыле нашли опасный радиоактивный объект

В зоне Чернобыльской АЭС были обнаружены радиоактивные остатки грузового автомобиля ЗиЛ.

«Опасные находки на территории заповедника», – сказано на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

Там же размещена фотография объекта – перевернутый грузовой автомобиль ЗиЛ.

Ранее в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий ряд запретов в части посещения зоны отчуждения и создающий «зеленый коридор» для туристов в Чернобыле.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, насколько опасны поездки в зону отчуждения и можно ли попасть туда российскому туристу.