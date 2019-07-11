Как попасть в Чернобыль российскому туристу?

Пока официально никак. Но после недавних слов украинского президента о «зеленом коридоре» надежда появилась и у россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский решил превратить Чернобыль в туристический центр. Для туристов хотят проложить новые маршруты, в том числе по воде, построят дополнительные КПП и отремонтируют старые, в отдельных местах снимут запрет на видеосъемку. Зеленский заявил, что хотел бы открыть зону отчуждения для всего мира. «Мы должны показать это место ученым, экологам, историкам, туристам», – сказал он.

«Туризм» в Чернобыле зародился практически сразу после аварии. К примеру, на сайте крупнейшей компании, организующей туда туры, первой строкой гордо сказано: «Опыт экскурсий в чернобыльскую зону с 1986 года – первых месяцев после аварии». Звучит это довольно странно, согласитесь. О каких экскурсиях могла идти речь, когда вовсю шла работа ликвидаторов. До середины 90-х в зоне бывали только мародеры. До 1998 года все объекты вокруг электростанции еще более-менее строго охранялись. Ликвидаторы в то время тоже продолжали работу – обходили села, искали и уничтожали наиболее зараженную технику.

Так что свободно погулять по Зоне в то время было проблематично.

Но в декабре 2000 года реакторы окончательно остановили, и это дало толчок развитию туризма. Появились мелкие фирмы, которые доставляли туристов к ЧАЭС официально. В 2002 году вышел доклад ООН, согласно которому в большинстве мест зоны отчуждения можно было находиться без особого вреда для здоровья. В Припять хлынули потоки как сталкеров, так и туристов, в том числе из-за рубежа. В 2011 году украинские власти, сославшись на «пьющих и стоящих на ушах» в местах трагических событий, ужесточили правила допуска в Зону. С того момента каждому, кто хотел попасть в Припять и посмотреть на ЧАЭС, необходимо было заранее подать запрос в Государственное агентство по управлению зоны отчуждения, в котором указать цель и сроки визита. Сейчас пропусками в Чернобыль занимается Служба безопасности Украины, и это значит, что у многих туристов возникают проблемы.

В первую очередь у белорусов и россиян. Причем до апреля 2018 года и они могли свободно въехать в зону отчуждения. А затем в допуске стали отказывать абсолютно всем обладателям паспортов Союзного государства. Решение в СБУ объяснили так: «29.03.2018 было дано устное указание Службы безопасности Украины о срочном запрете въезда в Чернобыльскую зону отчуждения всех граждан России, Пакистана, Афганистана, Ирана, Ирака, а также других террористических стран». А белорусы, судя по всему, просто попали под горячую руку как союзники России.

После заявления Зеленского ситуация может измениться. Сразу в нескольких компаниях, организующих туры в Чернобыль, газете ВЗГЛЯД заявили, что белорусских туристов начали пускать в Зону уже 10 июля. Для россиян доступ все еще закрыт, но и для них уже забрезжил свет. Представитель крупнейшего из местных туроператоров «Чернобыль-тур» сообщил, что «ситуация может проясниться со дня на день». При этом на сайте компании уже значится, что доступ для россиян «открыт с 9 июля».

Если Зону действительно откроют для россиян, то схема действий для желающих туда попасть примерно следующая:

– Ищете туроператора, их сейчас довольно много.

– Подбираете тур. Они могут быть как однодневные, так и недельные. Вариантов масса – вплоть до речных туров на каяках. Стоимость обычно начинается с шести тысяч рублей. Если вы хотите попасть внутрь электростанции, с вас попросят не менее 30 тысяч.

– Бронируете тур. Возможно, придется оставить предоплату или сразу оплатить всю поездку.

– Далее вам нужно будет явиться в обозначенную точку, откуда вас подберут представители компании. Обычно начальной точкой служит Киев. Пока россиянам не так просто добраться и туда, поэтому лучше отыскать родственников в Незалежной, чтобы иметь на руках приглашение. Если вы уже въехали на Украину, то добраться можно и до КПП «Дитятки», где вас подберет ваш оператор.

Если же доступ в Зону по-прежнему будет закрыт, то единственный путь – обращаться к сталкерам. За поход в несколько дней они возьмут с вас примерно 500 евро.