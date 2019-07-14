Националисты на акции у здания СБУ потребовали запретить фильм Оливера Стоуна

В Киеве у здания СБУ прошла акция протеста против показа фильма американского кинорежиссера Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины», сообщают СМИ.

На акцию собрались националисты, они жгут файеры и требуют запретить телеканалу «112 Украина» показывать фильм Стоуна, пишет «Громадське ТВ».

Изначально националисты хотели провести акцию у здания самого телеканала, но после того, как оно подверглось обстрелу из гранатомета, акцию перенесли к СБУ.