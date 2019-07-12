Костырко: Целью любого тестирования является выявление программных ошибок

«Никакого сбоя не произошло, потому что тест – это тот период разработки программы, когда она выкладывается и проверяются ее функциональные способности», – заявил газете ВЗГЛЯД замглавы Департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что при тестировании системы электронного голосования на выборах в Мосгордуму якобы произошел сбой.

«Так называемый «сбой» произошел из-за технических вещей, которые предусмотреть нельзя, – пояснил замруководителя Департамента информационных технологий города Москвы Артем Костырко. – Не смогли доставить сигнал на принтеры и на видеопанели в здании Парламентского центра».



Накануне ряд интернет-ресурсов распространил информацию о том, что в четверг, при пилотном тестировании системы электронного голосования на выборах в Мосгордуму якобы произошел сбой системы, после чего наблюдателей распустили за час до конца пробных «выборов».



Костырко пояснил, что это был не сбой системы, а сбой вывода данных для наблюдателей. Однако это случилось за 3 часа до окончания голосования, к тому моменту проголосовало 75% всех участников теста системы.



«Если идти сверху вниз по степени важности, то программа отработала в штатном режиме.



Весь период голосования 12 часов все голоса в блокчейн поступали, все желающие проголосовать смогли это сделать, их голоса были записаны.



И даже новая возможность, что каждый проголосовавший потом сможет найти свой голос внутри блокчейна, была реализована. Мы показали, как это делается, и голос в блокчейне был виден. Была видна транзакция, которая была отправлена с компьютера. Вся система с заходом, анонимайзером, смсками и так далее – отработала», – сказал чиновник.



Студенты, участвовавшие в тестировании, указали на недочеты и шероховатости, добавил Костырко. «На каких-то устройствах масштабирование должно было быть другое и прочие мелочи. Мы неспроста проводили первое тестирование со студентами, потому что именно они – продвинутые пользователи гаджетов, они могут сравнивать с приложениями и указывать на недочеты», – добавил Костырко.



Он отметил, что запланированы еще несколько публичных тестов. «На следующей неделе будет тестирование для профессионалов IT, будет разделено на три этапа. Мы попросим хакеров попытаться взломать систему, поставить фальшивый голос и так далее.



Во второй части мы выложим коды – три базовых элемента системы: анонимизатор, блокчейн и форма голосования. Если профессионалы найдут что-то, что можно поправить, это тоже не будет означать сбой. Они всего лишь подскажут, как систему улучшить.



Третья часть – мы продолжим проводить рабочие группы и получать замечания и предложения. В начале августа мы проведем еще одно тестирование, пригласим кандидатов, наблюдателей. Мы откроем им систему полностью. Они сами смогут инициировать голосование, шифровать и расшифровывать голоса, мы даже покажем боевые сервера», – заключил Костырко.



Добавим, что в пилотном тестировании накануне приняли участие 1253 студента. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.



Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, на кресла депутатов претендуют 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.