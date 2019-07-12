Систему голосования со смартфонов перед выборами в Мосгордуму проверили на студентах

Пилотная явка студентов на первом публичном тесте системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму составила 70%, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

«Электронная явка составила 69,8%, более половины всех проголосовавших сделали это с 11 до 13 часов, в основном со смартфонов. Проблемы при голосовании возникли у 1,7% голосовавших и были связаны с потерей связи на мобильном телефоне», – приводит сообщение департамента Агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что в тестировании приняли участие 1 тыс. 253 студентов, всего подано голосов 1 тыс. 218.

В ведомстве напомнили, что эксперимент по выбору лучшего председателя студсовета проводился в рамках первого открытого тестирования системы электронных выборов. Это было сделано для выявления проблем, ошибок и непонятных для пользователя элементов системы электронного голосования. По итогам тестирования будет проведена работа по улучшению и доработке системы.

«Например, в ходе тестирования одной из выявленных проблем стал онлайн-вывод результатов и печатающих устройств за несколько часов до конца голосования, когда 75% студентов уже проголосовали. Оставшиеся 25% проголосовали до окончания голосования в 20.00, так и не узнав, что был какой-то сбой», – пояснили в департаменте.

Однако в ведомстве подчеркнули, что все голоса были сохранены в блокчейн и после 20.00 успешно расшифрованы. «Студенты-наблюдатели, представители МГИК, оставшиеся на пилотном электронном участке до конца голосования, смогли присутствовать при процедуре сборки ключа и начала расшифровки. Явка и первичные сведения о количестве проголосовавших, использованных и неиспользованных электронных бюллетенях были доступны через 10 минут после окончания голосования», – добавили в пресс-службе.

Помимо этого, в департаменте уточнили, что неполадки были выявлены в сетевых настройках, так как система впервые работала больше 12 часов и эти настройки «не были сделаны должным образом».

«Мы с первого дня работаем открыто и не собираемся менять эту тактику. Электронное голосование на блокчейн с использованием любых пользовательских устройств – это сложная инженерная задача, было бы странно, если бы ничего не случилось, нас бы тогда точно обвинили, что мы показываем голосование с экрана своего же компьютера. Система создана, теперь мы переходим к регулярным тестам, в том числе запланированы тесты для профессионалов, для наблюдателей, они тоже будут публичны», – подытожил заместитель руководителя ДИТ Артем Костырко, чьи слова приводятся в материале.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.

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