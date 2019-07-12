Алжирские фанаты разгромили центр Парижа

Выход своей футбольной сборной в полуфинал Кубка африканских наций алжирские болельщики отметили массовыми беспорядками в Париже и других французских городах.

В четверг вечером сборная Алжира в серии послематчевых пенальти выиграла со счетом 4:3 в полуфинале Кубка африканских наций у команды Кот-д'Ивуара, после чего несколько тысяч человек собрались отпраздновать это событие в центре Парижа. Постепенно празднование переросло в погромы, передает ТАСС.

Болельщики хулиганы атаковали три магазина, торгующие мотоциклами, выбили витрины и не только угнали техницу, но и украли всю экипировку и детали. Полицию, прибывшую на место происшествия, толпа встретила камнями.

Усмирить алжирских фанатов удалось только при помощи слезоточивого газа.



В Марселе в районе Старого порта в ночь на пятницу также собрались не менее 7 тыс. болельщиков. Празднование победы алжирской сборной там тоже вскоре переросло в стычки с полицией, которой пришлось использовать гранаты со слезоточивым газом.

Напомним, 11 июля 2016 года футбольные фанаты устроили беспорядки на Елисейских полях после финала чемпионата Европы в Париже, полиция применила слезоточивый газ и дубинки.

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