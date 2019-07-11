В Париже открылся чеченский туристический центр

Чеченский турцентр открылся в столице Франции,сообщил министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев.

По словам Байтазиева, в ближайшее время будет также запущен тематический сайт на нескольких языках.

«Мы сегодня открыли в Париже при визовом центре, там, где люди получают российскую визу, туристический информационный центр Visit Chechnya», – передает ТАСС слова Байтазиева.

Он отметил, что это первый из четырех центов, следующие должны появиться в Берлине, Берне и Стамбуле.

Министр рассказал, что все брошюры и прочие информационные материалы переведены на французский язык, в них содержатся ответы на самые актуальные вопросы жизни в Чечне и памятки с маршрутами Грозного.

Байтазиев добавил, что в республике есть как пятизвездочные отели, так и обширная развлекательная инфраструктура. «До млн человек в год примерно мы можем легко принять», – указал министр.

Напомним, ранее руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил о необходимости учитывать особенности исламских традиций в развитии российского туристического направления.

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