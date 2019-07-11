Запуск европейской ракеты «Вега» с космодрома Куру завершился провалом

Запуск ракеты легкого класса «Вега» (Vega) с космодрома Куру во Французской Гвиане с военным спутником Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на борту завершился неудачей, заявила исполнительный вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт.

По словам Фабрегетт, примерно через две минуты после старта «произошла серьезная неполадка, приведшая к потере миссии», передает ТАСС.

«От имени Arianespace я хочу выразить мои глубочайшие извинения нашим клиентам за потерю их груза», – сказала Фабрегетт.

По ее словам, более точная информация о причинах случившегося будет обнародована «в ближайшие часы» после первичного анализа технической информации о полете ракеты.

Это первый неудачный запуск ракеты данного класса.

Накануне вечером с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с блоком из четырех военных спутников на борту. Позднее стало известно, что запущенные с Плесецка спутники достигли расчетной орбиты и взяты на управление.

Напомним также, в начале апреля российская ракета-носитель «Союз-СТ», стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, вывела на расчетную орбиту четыре спутника британской компании OneWeb.

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