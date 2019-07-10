Стала известна дата новой встречи по Сирии в астанинском формате

Встреча по Сирии в астанинском формате состоится в Нур-Султане в начале августа, об этом сообщил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

Встреча в астанинском формате по Сирии пройдет 1 и 2 августа, уточнил Богданов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что на данный момент есть реальные подвижки по формированию конституционного комитета Сирии.

Богданов добавил, что после встречи по Сирии в Казахстане должен пройти саммит России, Ирана и Турции.

Ранее о важности консультаций в астанинском формате в ходе переговоров заявляли президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган.