Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Эрдоган выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью российских военных моряков в Баренцевом море, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Лидеры выразили обеспокоенность по поводу обострения ситуации в Ливии, подчеркнули необходимость «скорейшего прекращения огня и возобновления переговорного процесса».

Также была акцентирована «важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в Сирии, в том числе в рамках консультаций в астанинском формате».

Ранее Эрдоган призвал командующего Ливийской национальной армией Халифа Хафтара прекратить боевые действия в Ливии.

Напомним, в начале апреля Хафтар приказал начать наступление на Триполи. В конце апреля в ливийский конфликт вмешалась Турция. К концу мая силы ПНС смогли остановить продвижение армии Хафтара.

После этого Ливийская национальная армия обвинила Турцию в прямом вмешательстве во внутренние дела страны с целью поддержки правительства Сараджа, а также объявила всеобщую мобилизацию против Турции.

В конце июня войска Хафтара закрыли небо Ливии для гражданских самолетов из Турции и получили приказ атаковать турецкие корабли при их приближении к ливийским берегам.

Востоковед Михаил Рощин в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что Ливия до начала 20-го века входила в состав Османской империи, а также выразил мнение, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «есть претензия на неоосманизм».