Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Взгляд
6 июля, суббота  |  Последнее обновление — 15:19  |  vz.ru
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Судебный троллинг Газпрома вредит самой Украине

Украинский «Нафтогаз» продолжает вставлять палки в колеса Газпрому Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
«Нафтогаз» продолжает свой судебный рейд по Европе с целью хоть что-то отобрать у Газпрома. Теперь украинская компания рапортует об очередной «победе» над российской – на этот раз в британском суде на сумму в 145 млн долларов. О чем на самом деле идет речь и почему попытки арестовать имущество Газпрома в Европе выйдут боком самому «Нафтогазу»? Подробности...
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США обострили концепцию борьбы с Кремлем

Вашингтон выделяет все больше денег на борьбу с РоссиейФото: Christian Ohde/Imago/ТАСС
США усиливают противостояние с Россией. Агентство по международному развитию представило концепцию по борьбе со «злонамеренным влиянием Кремля» в Европе, Евразии и других регионах. Особое внимание Вашингтон традиционно уделяет странам на постсоветском пространстве. Подобная политика не нова, но почему на этот раз США столь откровенно заявляют о прямом противодействии Москве и чего ждать от этого? Подробности...
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Мобильный телефон в школах связали с угрозой распространения порнографии

В случае полного запрета часть трубок в школах наверняка перейдет на подпольное положение Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Школьники «станут умнее, начнут общаться друг с другом и не будут смотреть порнографию по смартфонам, что они часто делают». Так звучат аргументы тех, кто настаивает на полном запрете использования мобильных телефонов в общеобразовательных школах. Что говорят об этом противники такого подхода и насколько реально введение подобных ограничений? Подробности...
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Япония вступила в войну нового типа

Фото: Toru Hanai/Reuters
«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасль, причем важнейшую для современной промышленности. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из крайне резкого решения, которое принял Токио в ответ на итоги судебных процессов в Южной Корее. А поводом стали события еще времен Второй мировой. Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
Обсуждение: 90 комментариев

Дайте России время!

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
Обсуждение: 243 комментария

Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
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          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

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            Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

            6 июля 2019, 14:31

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.

            Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Эрдоган выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью российских военных моряков в Баренцевом море, говорится в сообщении на сайте Кремля.

            Лидеры выразили обеспокоенность по поводу обострения ситуации в Ливии, подчеркнули необходимость «скорейшего прекращения огня и возобновления переговорного процесса».

            Также была акцентирована «важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в Сирии, в том числе в рамках консультаций в астанинском формате».

            Ранее Эрдоган призвал командующего Ливийской национальной армией Халифа Хафтара прекратить боевые действия в Ливии.

            Напомним, в начале апреля Хафтар приказал начать наступление на Триполи. В конце апреля в ливийский конфликт вмешалась Турция. К концу мая силы ПНС смогли остановить продвижение армии Хафтара.

            После этого Ливийская национальная армия обвинила Турцию в прямом вмешательстве во внутренние дела страны с целью поддержки правительства Сараджа, а также объявила всеобщую мобилизацию против Турции.

            В конце июня войска Хафтара закрыли небо Ливии для гражданских самолетов из Турции и получили приказ атаковать турецкие корабли при их приближении к ливийским берегам.

            Востоковед Михаил Рощин в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что Ливия до начала 20-го века входила в состав Османской империи, а также выразил мнение, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «есть претензия на неоосманизм».


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