Мединский назвал статьи немецких СМИ о Прохоровке попыткой «выиграть войну в мемуарах»

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что публикации немецких СМИ о «незначительном» сражении под Прохоровкой в 1943 году схожи с попытками нацистских генералов в 50-60-х годах «выиграть войну в мемуарах».

«Все эти инсинуации в немецкой, европейской прессе по поводу Второй мировой войны были всегда, они будут продолжаться, они будут возрастать по мере приближения юбилея Победы. Всегда и во все времена проигравшая сторона пытается выиграть войну потом – в мемуарах. Так делали и нацистские генералы в 50-60-е годы, вот так сейчас делают и политические пропагандисты на западе», – сказал Мединский, передает ТАСС.

Он отметил, что речь, возможно, идет о памятнике «Танковый таран», находящимся на территории музея на Прохоровском поле.

«Долг каждого русского человека хотя бы раз в жизни побывать [в этом месте], чтобы понять эту атмосферу, магию этого места, где тысячи тонн металла покоятся и по сей день», – сказал министр.

«Там есть памятник на входе двум танкам – наша «тридцатьчетверка» лобовым тараном уничтожает немецкий «Тигр», и это реальная история. Расстреляв весь боезапас и выйдя на сверхкороткую дистанцию, спасая командира своего, одна из «тридцатьчетверок» на полном ходу врезалась в «Тигр», и произошел взаимный взрыв», – добавил Мединский.

Напомним, немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф в своей статье поставил под сомнение итог сражения под Прохоровкой в июле 1943 года и предложил снести памятник.

Германия отказалась официально комментировать предложение журналиста.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя ситуацию газете ВЗГЛЯД, пожелал Келлерхоффу «гореть в аду», а его сторонникам самостоятельно посмотреть на музей в Прохоровке.

В свою очередь глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил газете ВЗГЛЯД, что Келлерхофф «очерняет значение сакральных памятников нашей истории», чтобы получить внимание широкой общественности.