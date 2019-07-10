На серой ветке метро Москвы произошел второй сбой за день

В движении поездов на Бутовской линии московского метро произошел второй за день сбой, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Вновь остановлено метро на этом участке – пропало напряжение», – сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее в среду на Бутовской линии также происходил сбой, причина не сообщалась.