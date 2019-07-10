В московском метро произошел сбой

Сбой в движении поездов произошел на Бутовской линии московского метро: в одном из направлений нет движения.

«На Бутовской линии нет движения от «Улицы Старокачаловской» до «Бунинской аллеи». В обратном направлении – движение с увеличенными интервалами. Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке», – сказано в Twitter Московского метро.

Причины сбоя не уточняются.

Ранее сообщалось, что на наземный участок Филевской линии Московского метрополитена упало дерево.