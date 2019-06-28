Упавшее дерево заблокировало движение в метро Москвы

На наземный участок Филевской линии Московского метрополитена рухнуло дерево, движение поездов по ветке приостановлено.

«На Филевской линии (4) метро между станциями «Пионерская» и «Филевский парк» на пути упало дерево. Пассажирам угрозы нет. Движение поездов на участке временно приостановлено», – сообщается в Twitter Московского метрополитена.

Движение прервано между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская», городские службы работают над восстановлением ветки, отмечается в сообщении.

Планируем восстановить движение поездов на Филевской линии (4) примерно через 20 минут. pic.twitter.com/EszApQ7mrM — Московское метро (@MetroOperativno) 28 июня 2019 г.

«Планируем восстановить движение поездов на Филевской линии (4) примерно через 20 минут», – сообщили в метрополитене.