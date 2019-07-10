В Китае из-за наводнения эвакуировали 77 тыс. человек

Китайские ССМИ сообщают, что страны эвакуировали за последние дни 77 тыс.человек из-за наводнений, вызванных ливнями в центральной, южной и восточных частях страны.

Как передает ТАСС со ссылкой на издание «Жэньминь жибао», в зоне повышенного риска сейчас находятся более 1,6 млн жителей в семи регионах страны. Уровень воды в реках и крупных озерах там резко повысился.

По данным метеорологов в ближайшие сутки на обширной территории Китая ожидаются сильные дожди. Власти мобилизовали спасателей и добровольцев для предотвращения возможных ЧМ.

Напомним, в октябре 2018 года китайские ученые рассчитали, что на Земле рост средней температуры приведет к мощнейшим ливням и наводнениям, которые будут гораздо мощнее и сильнее, чем раньше ожидалось по прогнозам.