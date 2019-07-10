Ким Чен Ыну приписали стремление сохранить политический строй КНДР ценой санкций

Японское издание «Иомиури» со ссылкой на неназванные дипломатические источники утверждает, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе июньской встречи с председателем КНР Си Цзиньпином якобы заявлял о первостепенной важности сохранения государственного строя КНДР, а не отмены экономических санкций.

По версии японского издания, Ким Чен Ын в ходе июньской встречи с Си Цзиньпином якобы подчеркнул, что для Пхеньяна «наиболее важным является гарантия безопасности нашей политической системы», добавив, что в КНДР «не держатся [за идею] о снятии санкций», передает ТАСС.

Кроме того, издание утверждает, что в ходе встрече Ким Чен Ын выступил за нормализацию переговорного процесса по денуклеаризации с Вашингтоном и отметил, что Пхеньяну не нужно будет обладать ядерным оружием, если США прекратят враждебную политику и признают важность сохранения государственного строя КНДР.

Си Цзиньпин в свою очередь выразил поддержку такой позиции Пхеньяна и заявил, что Китай выступает против смены власти в КНДР путем военного или другого вмешательства третьих стран, говорится в статье.

Издание утверждает, что причиной провала февральской встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Ханое стало требование КНДР о полной отмене санкций.

Однако в ходе недавней встречи с американским лидером на границе двух Корей Ким Чен Ын сменил переговорную стратегию и в основном делал упор на важности сохранения политической системы в КНДР, сообщает издание.

Напомним, Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР. В Северной Корее встречу двух лидеров назвали «исторической» и «удивительной».

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