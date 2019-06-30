Неожиданный ход Трампа обозначил перемены во всей международной политике

Впервые в истории президент США оказался на территории КНДР. Использовав лишь одно сообщение в Twitter, Дональду Трампу совершенно внезапно удалось договориться с Ким Чен Ыном о встрече на «38-й параллели». Что означает происходящее как для отношений США и КНДР, так и для всей международной повестки дня?

Дональд Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР. Как сообщала в воскресенье газета ВЗГЛЯД, будучи с официальным визитом в Сеуле, американский лидер перешагнул через так называемую 38 параллель – линию разграничения между Северной и Южной Кореей. При этом встреча с Ким Чен Ыном стала для всех неожиданностью.

«После ряда важных встреч, включая встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, я отправлюсь из Японии в Южную Корею с президентом Мун Чжэ Ином. Пока я буду там – если председатель [Госсовета КНДР] Ким Чен Ын видит это [сообщение] – я бы встретился с ним на границе в демилитаризованной зоне, чтобы просто пожать руки и поздороваться», – написал американский лидер в своем Twitter накануне.

Уже по прибытию в Сеул, открывая переговоры с Мун Чжэ Ином, Трамп сообщил: «Мне сказали, что Ким Чен Ын хотел бы встретиться». Осмотрев позиции КНДР из демилитаризованной зоны (ДМЗ) вместе с южнокорейским коллегой, Трамп отправился на встречу с Кимом. Причем на посещение ДМЗ, согласно графику Белого дома, отводилось не более 15 минут.

Позже Трамп пояснил, что визит в Южную Корею действительно был запланировал «несколько месяцев тому назад», а затем ему «пришла идея: может быть, я позвоню председателю Ким Чен Ыну, выясню, не хочет ли он, чтобы мы друг друга поприветствовали. Так что заблаговременного предупреждения у него не было».

Северокорейский лидер, в свою очередь, признался, что узнал о желании Трампа встретиться из Twitter, и был очень удивлен. «Многие считают, что мы согласовали встречу с президентом Трампом во время обмена письмами, однако я очень удивился, когда прочитал вчера утром запись в Twitter», – сказал Ким.

Судя по видеокадрам, встреча между Кимом и Трампом, которых позже сопровождал Мун Чжэ Ин, прошла в теплой атмосфере. Об этом свидетельствует и тот факт, что главы государств обменялись приглашениями посетить Вашингтон и Пхеньян.

После завершения переговоров Трамп сообщил, что визит председателя КНДР в Вашингтон состоится в надлежащее время.

«Я ему сказал: знаете что, в надлежащее время вы приедете к нам, а мы – к вам. Но нам еще предстоит работа», – рассказал Трамп. Он добавил, что об отмене американских санкций против Пхеньяна речи пока не идет, но он ждет возможности отменить их.

Также Трамп рассказал о договоренностях с Ким Чен Ыном подготовить команды переговорщиков, которые встретятся в течение двух-трех недель для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова, подчеркнув, что «скорость не является целью».

Не скрывал удовольствия от встречи лидеров КНДР и США и глава Южной Кореи. «Эта встреча внесла огромный вклад в полную денуклеаризацию Корейского полуострова и установления мира на нем», – подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Однако председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал встречу на межкорейской границе «нон-стоп шоу». Он напомнил, что в преддверии поездки в Осаку Трамп заявил, что «встретится со многими, но только не с Кимом».

«Теперь он пожимает ему руку в Пханмучжоме. В этом весь Трамп: содержание ничто, пиар – все. Он свято соблюдает законы «нон-стоп шоу». Если проблему не решить, то хотя бы сделать эффектный ход», – отметил сенатор в своем Twitter.

Схожего мнения придерживается директор Центра политической информации Алексей Мухин. По его словам, переговоры между главами США и КНДР были не важной международной встречей, а всего лишь фотосессией.

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«Надо четко понимать, что это не важная международная встреча, а фотосессия. Для Трампа было важно оказаться не первым человеком на Луне, а первым президентом США, который ступил на землю КНДР, и чтобы об этом сразу раструбили все средства массовой информации. Ким Чен Ын же хотел продемонстрировать, что он встречается с американским президентом вот так запросто, спонтанно и без всяческих для себя обязательств», – цитирует Мухина RT.

Он добавил, что стороны переговоров понимали бессмысленность встречи с политической и дипломатической точек зрения, но отработали ее на все 100% в имиджевом плане.

Однако опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты полагают, что несмотря на театральность визита Трампа, и для США, и для Северной Кореи теперь открываются хорошие перспективы для налаживания отношений.

«В политике Трампа есть большое количество театральных эффектов. Предложение встретиться через Twitter – один из них, хотя наверняка вероятность такой встречи обсуждалась и раньше. Туда же относятся те несколько шагов по территории Северной Кореи, благодаря чему Трамп вошел в историю как первый президент США, побывавший в КНДР», – заявил газете ВЗГЛЯД дипломат и кореевед, профессор кафедры востоковедения МГИМО Георгий Толорая.

«Мы с вами наблюдаем драматическое развитие событий. Еще совсем недавно переговорщики США и КНДР уперлись в тупик, и было непонятно, как двигаться дальше. Затем Трамп лично вмешался в ситуацию, встретился с Кимом – и они продолжают переговоры на поэтапной основе», – пояснил дипломат.

«А поскольку речь идет о стратегии взаимных уступок – это означает, что дипломатическую победу одержали северокорейцы, так как это была их позиция. Но Трамп своим театральным мастерством представил дело таким образом, будто бы это он является инициатором прорыва в отношениях, желая предотвратить войну и установить мир на Корейском полуострове», – считает собеседник.

«Для Кима это тоже выгодно, и он рассчитывает найти компромисс с Трампом до конца текущего года, так как потом Трамп будет сосредоточен на подготовке к выборам и ему уже будет не до Кореи», – заключил Толорая.

В свою очередь философ и американист Борис Межуев считает, что встреча лидеров КНДР и США свидетельствует о больших переменах в международной политике.

«Дух Осаки добрался до Кореи.

Есть ощущение, что мировое политическое пространство сильно переформатировалось и фактор Трампа сыграл в этом серьезную роль.

Реальные политические интересы и вопросы безопасности теперь превалируют над идеологическими факторами. Именно это я называю духом Осаки», – заявил Межуев газете ВЗГЛЯД.

По его словам, Трамп перестал бояться своих оппонентов внутри США, ему уже нет дела до нападок либеральной прессы, «да и коллективный Маккейн ушел в прошлое». Потому если Трампу надо договариваться – он будет договариваться с кем угодно.

«Это не означает, что мир идет к дружбе и взаимопониманию. Но бесконечные двусторонние встречи в Осаке лидеров разных государств с Путиным, Трампом и Си в атмосфере доброжелательности свидетельствуют о том, что мир вступает в эпоху, напоминающую 19-й век: «Realpolitik», только в масштабах всего мира, а не Европы», – считает собеседник.

Говоря о возможности визита Ким Чен Ына в Вашингтон, эксперт также отметил, что для нынешнего главы Белого дома это не станет проблемой. «У Трампа нет проблемы легитимировать Кима для мировой общественности. Если нет другого варианта для обеспечения безопасности США – Кима примут и в Вашингтоне», – заключил Межуев.