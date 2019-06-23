Ким Чен Ын получил «отличное» письмо от Трампа

Северокорейский вождь Ким Чен Ын получил личное письмо от американского лидера Дональда Трампа, передает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении говорится, что Ким Чен Ын назвал письмо «отличным». Отмечается, что северокорейский лидер оценил «способности президента Трампа к политической рассудительности и его необычайное мужество», передает ТАСС.

Содержание письма не раскрывается, однако лидер КНДР пообещал «серьезно подумать над [его] интересным содержанием».

11 июня Трамп сообщал, что получил «очень теплое» письмо от Ким Чен Ына.

Трамп и Ким Чен Ын встречались дважды. В апреле лидер КНДР предложил американскому лидеру провести третий саммит с Трампом несмотря на неудачно завершившуюся встречу в Ханое.

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