Трамп получил «очень теплое» письмо от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил «очень теплое» письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Он сообщил, что получил «замечательное» и «очень теплое» письмо от Ким Чен Ына. По его словам, у них «очень хорошие отношения». Кроме того, Трамп заявил, что скоро может состояться их новая встреча, однако не уточнил время и место, передает РИА «Новости».

«Он сдержал свое слово. Это очень важно для меня», – добавил он.

В конце мая Трамп также порадовался критике со стороны Пхеньяна в адрес бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Трамп и Ким Чен Ын встречались уже дважды. В апреле лидер КНДР предложил американскому лидеру провести третий саммит с Трампом несмотря на неудачно завершившуюся встречу в Ханое.