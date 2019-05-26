КНДР порадовала Трампа

Глава американского государства Дональд Трамп не стал беспокоиться из-за ракетных пусков КНДР и порадовался критике со стороны Пхеньяна в адрес бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Трамп сообщил, что северокорейские стрельбы «встревожили некоторых людей» из его команды, но сам он спокоен по этому поводу, поскольку уверен, что лидер КНДР Ким Чен Ын «сдержит обещания», данные Трампу, передает ТАСС.

Президент США также рассказал, что «улыбнулся», когда Пхеньян назвал «болотного человека» Джо Байдена личностью с низким интеллектом и еще того хуже».

«Возможно, это сигнал мне?» – заявил Трамп.

Напомним, Пхеньян провел первые за год ракетные стрельбы. Трамп заявил, что «не рад» запускам ракет Северной Кореей.

Центральное телеграфное агентство Кореи назвало Байдена слабоумным снобом.

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