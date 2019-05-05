Пхеньян объяснил цель проведения первых за год ракетных стрельб

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) объяснило цель проведения ракетных пусков, состоявшихся 4 мая в КНДР в рамках военных учений, которыми руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

По данным ЦТАК, целью учений было «оценить и проверить умение [военнослужащих] обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием, точность выполнения огневых задач и боеспособность вооружения оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта», передает ТАСС.

«Товарищ Ким Чен Ын руководил учениями оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта по нанесению огневого удара», – сообщили в Пхеньяне.

Накануне в Сеуле заявили, что КНДР провела пуски ракет малой дальности, после чего в Южной Корее созвали срочное заседание по национальной безопасности.

Напомним, около года назад Ким Чен Ын объявил о прекращении ракетных и ядерных испытаний в КНДР в подтверждение истинности своих намерений перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом. Вопреки этому, февральский саммит между лидерами США и КНДР в Ханое завершился безрезультатно, так как Трамп пытался убедить Ким Чен Ына отдать США ядерное оружие.

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