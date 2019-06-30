Эксперт назвал переговоры Трампа и Ким Чен Ына «фотосессией»

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном были не важной международной встречей, а фотосессией.

«Надо четко понимать, что это не важная международная встреча, а фотосессия. Для Трампа было важно оказаться не первым человеком на Луне, а первым президентом США, который ступил на землю КНДР, и чтобы об этом сразу раструбили все средства массовой информации. Ким Чен Ын же хотел продемонстрировать, что он встречается с американским президентом вот так запросто, спонтанно и без всяческих для себя обязательств», – передает слова Мухина RT.

Он добавил, что стороны переговоров понимали бессмысленность встречи с политической и дипломатической точки зрения, но отработали ее на все 100% в имиджевом плане.

«Так что это просто встреча, которая не обременена никакими обязательствами друг перед другом», – заключил Мухин.

В воскресенье Трамп встретился с Ким Чен Ыном на границе Южной и Северной Кореи. Президент США впервые ступил на территорию КНДР.