Пушков оценил «нон-стоп шоу» Трампа

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал встречу лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей.

Пушков напомнил в Twitter, что в преддверии поездки в Осаку Трамп заявил, что «встретится со многими, но только не с Кимом».

«Теперь он пожимает ему руку в Пханмучжоме. В этом весь Трамп: содержание ничто, пиар – все. Он свято соблюдает законы «нон-стоп шоу». Если проблему не решить, то хотя бы сделать эффектный ход», – отметил сенатор.

В воскресенье Трамп встретился с Ким Чен Ыном на границе Южной и Северной Кореи. Президент США впервые ступил на территорию КНДР, а лидер КНДР перешел на южнокорейскую территорию.

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